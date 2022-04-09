فريق القوة الجوية:نأمل مزيدا من الانتصارات في دوري أبطال آسيا

فريق القوة الجوية:نأمل مزيدا من الانتصارات في دوري أبطال آسيا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد لاعب القوة الجوية منتظر عبد الأمير،  السبت، أن فريقه يطمح للمزيد من الانتصارات في دوري ابطال اسيا.وقال عبد الامير في تصريح  صحفي، إن “القوة الجوية يطمح للمزيد من الانتصارات في دوري ابطال اسيا بما يليق بسمعة الكرة العراقية”.وأوضح أن “هدفنا التأهل عن المجموعة والوصول الى ابعد نقطة في البطولة بدعم من الجماهير في العراق”.يذكر أن القوة الجوية تغلب على الجزيرة الاماراتي بهدفين لهدف في أولى مبارياته بدوري ابطال آسيا. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *