فريق الكرمة في صدارة دوري نجوم العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- تمسك فريق الكرمة بصدارة دوري نجوم العراق في ختام الجولة 15 بدلاً من فريق أربيل الذي بدأ بالتراجع منذ الجولة الرابعة عشر، فيما حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم السبت المقبل موعداً لانطلاق منافسات الجولة الـ16 من الدوري.

وعقب ختام الجولة الـ15، تربع فريق نادي الكرمة في الصدارة برصيد 32 نقطة، فيما حلّ القوة الجوية بالمركز الثاني بـ31 نقطة، بينما تراجع أربيل إلى المركز الثالث بنفس نقاط القوة الجوية لكن بفارق المواجهات المباشرة.

وجاء فريق الشرطة بالمركز الرابع برصيد 29 نقطة، وجمعت ثلاثة فرق 27 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة جاء فريق الطلبة بالمركز الخامس، يليه الزوراء بالمركز السادس، ثم الكرخ بالمركز السابع، بينما احتل زاخو المركز الثامن برصيد 26.

وفي أسفل جدول الترتيب، تشتد المنافسة للهروب من المراكز المتأخرة، حيث تراجع فريق نوروز إلى المركز الـ17 برصيد 13 نقطة، يليه الكهرباء في المركز الـ18 برصيد 8 نقاط، ثم النجف في المركز الـ19 برصيد 7 نقاط، فيما يقبع فريق القاسم بالمركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وستنطلق منافسات الجولة الـ16 من يوم السبت المقبل على مدار يومين بإقامة 10 مواجهات مرتقبة تحتضنها ملاعب العاصمة بغداد وعدة محافظات.