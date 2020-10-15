فريق النجف يعزز صفوفه بستة لاعبين جدد

فريق النجف يعزز صفوفه بستة لاعبين جدد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مدرب فريق كرة القدم بنادي النجف، حسن احمد، تعاقد فريقه مع ستة لاعبين لتدعيم صفوف غزلان البادية في الموسم الكروي الجديد.وقال احمد في حديث صحفي: إن “الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي وبالتوافق مع الملاك الفني لفريق كرة القدم الأول، تعاقدت رسميا مع ستة لاعبين من أبناء المحافظة”.وأضاف احمد ان “التعاقدات خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح لمنح فرصة لأبناء المحافظة من المواهب الواعدة لتمثيلها مستقبلا”، مبيناً ان “مراسيم التوقيع بمقر النادي وبحضور امين سر النادي باسم محمد”.يذكر ان نادي النجف كان قد انهى التعاقدات مع اغلاق سوق الانتقالات في العراق.

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