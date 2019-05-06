فريق شباب العدل لكرة الطاولة يحقق نتائج متميزة

فريق شباب العدل لكرة الطاولة يحقق نتائج متميزة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حقق فريق (شباب العدل) نتائج جيدة في منافسات اليوم الاول من بطولة دوري العراق للدرجة الممتازة بكرة الطاولة، واظهر لاعبو الفريق مهارات متميزة كانت العلامة الفارقة في افتتاح البطولة.وقال المكتب الاعلامي لوزارة العدل،ان “النادي فاز امام المتقيين من كربلاء بنتيجة (٣/٠) ،وفي المباراة الثانية حقق الفوز على نادي طوز بالنتيجة  ذاتها (٣/٠)”.واضاف، ان ” الاعبين اظهروا في المباراتين مهارات فنية نالت الاعجاب، وهؤلاء هم اللاعب الدولي حسين حكمت سلمان واللاعب ليث حكمت شفيق واللاعب الدولي حسين علي عاكش، حيث تم وصفهم بالعلامة الفارقة في هذه البطولة”.يذكر ان منافسات البطولة انطلقت يوم الخميس المصادف ٢٠١٩/٥/٢، وبمشاركة ستة عشر  نادٍ يمثلون اندية العراق من مختلف محافظاته.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *