فر في بغداد لحسم حقيبة الداخلية للفياض

فر في بغداد لحسم حقيبة الداخلية للفياض
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وكالة الانباء الايرانية الرسمية “ارنا” ،الاحد، ان مستشار النائب الاول للرئيس الايراني، أمين لجنة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العراق وسوريا حسن دانائي فر وصل الى العاصمة بغداد .وذكرت الوكالة ، ان ” حسن دانائي فر، سيلتقي في الزيارة التي تستغرق ثلاثة ايام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وعدداً من المسؤولين العراقيين لحسم إكمال تشكيلة الحكومة وفي مقدمتها حسم حقيبة الداخلية للفياض”.وتابعت ، ان ” دانائي فر التقى اليوم وزير النقل عبدالله لعيبي وتباحثا العلاقات الثنائية بين ايران والعراق وآفاق التعاون بينهما كما تطرقا الى ضرورة اكمال مد خط السكك الحديدية بين خرمشهر جنوب ايران والبصرة”.واكملت ايران مد الخط السككي حتى الحدود المشتركة مع العراق ويبقى على العراق ان يقوم باكمال 30 كم منه الذي يمتد من الشلامجة الى البصرة.

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