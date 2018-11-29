فسادهم من فسادنا

قبل الانتخابات الأخيرة، كثرت البيانات والتصريحات والمنادات والمطالبات التي بالغ في إغداقها على العراقيين حكامُهم الإيرانيون وصحابتهم وتابعوهم الأقربون والأبعدون، والمرجعيون وخطباؤهم وخدمهم المؤتمنون، وسنةُ مشروع الإمام الخميني وكردُه، وسنة أمريكا وشيعتُها وكردُها، والتي يَعِدونهم فيها، بتصميم وإباء وشمم وبلا أي قبول لأي جدال ونقاش، بأن المسموح بمجيئهم، هذه المرة، رؤساءَ ووزراءَ ونوابا ومدراءَ وسفراء، بعد خراب السنين المريرة السالفة، لابد أن يكونوا زعماءَ حقيقيين نزيهين مستقلين ذوي شهادات علمية غير مزورة، وشجعانا يبدأون، من أول أيام عهدهم الميمون، بفتح ملفات المصائب والكوارث المُدثرة والمؤجلة والمُرحَّلة، ويقتحمون منازل الفاسدين، دون خوف من أحد، ولا وصاية من حزب أو مليشيا أو قبيلة، فيقتادون كبارهم قبل صغارهم إلى ساحة العدالة، أيا كانوا، وأيا كانت المخابرات الشقيقة والصديقة التي يحتمون بأموالها وسلاحها ونفوذها في العراق.
ثم صدَّقهم كثيرون، وترقبوا يوم الفتح المبين. ثم كانت المفاجأة وتبين أن الذين تم اختيارهم، هذه المرة أيضا، زعماءُ ملفقون مزوَّقون مرتَّقون طارئون على الزعامة، يريدتي الواحد منهم ثياب أسد وهو أرنب، لا يهش ولا ينش وأن حليمة عادت كما كانت حليمة أيضا مع الأسف الشديد.
والأهم الأهم الذي أثبتته الانتخابات الأخيرة هو أن العراق الذي كان واحدا قد توالد، وتكاثر، وأصبح (عراقاتٍ) متعددة، منها الإيراني والأمريكي والبريطاني والروسي والتركي والقطري والسعودي والأردني والداعشي والصدامي والإخواني.
وبعد أن كان كثيرون من العراقيين يظنون أن لكلَّ واحدٍ من هذه العراقاتٍ مالكا واحدا، رئيس حزب أو مليشيا أو عشيرة أو أسرة، وأنه حرٌ في ملكه يديره لحسابه ولحساب أسرته وحزبه وقبيلته، وحده، لا شريك له تبين لهم أن الذي كشفته لهم الانتخابات الأخيرة، بما فيها من بذاءات وسفالات ومقايضات ومناقصات وصفقات وتبادل مقاعد نيابية ومراكز رئاسية وحقائب وزارية، وتقلبات في الولاءات والانتماءات، هو أن أيَّ واحد من حكام تلك العراقات لا يملك مسمارا واحدا في عراقه الذي يجلس على عرشه كالطاووس، بدءً بهادي العامري ونوري المالكي ومسعود البارزاني ومقتدى الصدر وعادل عبد المهدي وأياد علاوي وعمار الحكيم وبرهم صالح وخميس الخنجر وأسامة النجيفي وسليم الجبوري وانتهاءً بمحمد الحلبوسي.
فالملك كله لإيران وشيعتها وسنتها وكردها، ولأمريكا وسنتها وشيعتها وكردها، بالتقاسم والتناغم والتفاهم، فقط لا غير. أما ما عداهما من حكومات وأجهزة مخابرات شقيقة وصديقة تزرع كثيرا ولا تحصد إلا قليلا فليست سوى مُذنَّبات طائرة حائرة تدون حول أحد القطبين الكبيرين.
هل تتذكرون أيام رئاسة نوري المالكي القافز من وراء الصفوف، بقدرة السفير الأمريكي زلماي خليل زاده، إلى مقعد الرئيس، والمعارك التي أدارها بين أحفاد الحسين وأحفاد يزيد، وملاحم مخيمات الاعتصام في الأنبار، ووهل تعرفون كم سال فيها من دم، وكم أهدر من مال، وكم شرد من ناس، وما قيل فيها من خطب نارية ألقاها المجاهدون قادة الاعتصام السني وتهددوا فيها بالزحف على بغداد لتحريرها من المجوس؟
وهل تتذكرون ولادة الدواعش تحت خيم المعتصمين، وفي أحضانهم، وعلى هدير الفضائيات المجاهدة التي كانت تسميهم بـ (ثوار العشائر)؟.
وهل تذكرون كيف سقطت الموصل والرمادي والفلوجة وتكريت وكركوك وسامراء وبعقوبة وجلولاء والمقدادية، وما رافقها من ذبح وتعليق جثث وحرق أسرى وهم أحياء؟.
وهل تتذكرون ما فعلته إيران ومليشياتها بأهل تلك المحافظات السنة بحجة تحريرهم من داعش وظلمها وفجورها؟.
وهل تتذكرون كم أنفق العدولة العراقية من أموال وكم أزهقت من أرواح لطرد داعش من مناطق احتلالها؟
وهل تتذكرون مسلسلات المفخخات والمتفجرات التي لم ترحم مدرسة أطفال ولا سوقا شعبيا ولا مسجدا ولا حسينية ولا كنيسة، وهل تعرفون من كان يديرها ولحساب من؟؟
وها تتذكرون منازلة مسعود البارزاني وخطاباته الحديدية النارية عن حق الانفصال الذي قال إنه لن يتحقق بغير الدم؟ وهل تتذكرون ما فعله حيدر العبادي والحشد الشعبي وسنة المالكي بكرد كركوك وأربيل والسليمانية، وحرب التجويع والإفقار التي شنها المجاهدون العرب الشيعة ضد حلفائهم السابقين في حزب كاكه مسعود انقتاما من كل من صوَّت للانفصال أو باركه وهو يضع ورقة (نعم) في صندوق الاستفتاء؟
كل هذا الشريط السينمائي الطويل الدامي الممل المحزن الكريه تم حرقه أخيرا في بغداد. فقد عاد فخامة الرئيس مسعود إلى حلفائه القدامى واستبقله أخوانه في العاصمة بالأحضان، وعاد قادة الاعتصام السني إلى مرابع الحشد الشعبي، وتحت خيمة مشروع الإمام الخميني، وعفى الله نعم. فقد صدرت لهم الأوامر من وراء الحدود، من طهران والدوحة وواشنطن وأنقرة ولندن، بأن تعود كل حبيبة إلى حبيبها، وكل أفعى إلى ثعبانها، وكل حمارة إلى حمارها، ليبدأ فيلم سينمائي جديد، بممثلين جدد، ولكن من نفس منازل الممثلين السابقين، وبنفس الأقنعة والملابس، وبنفس أصباغ الوجوه والحواجب والشفاه. ويسترنا الله من نهايته التي لن تكون بأفضل من نهاية الفيلم الذي أحرقوه.
هل تريدون الحقيقة؟ إن فسادهم من فسادنا،. فهل من مجادل؟؟