فشل في خطة إنعاش الاقتصاد الأوروبي

فشل في خطة إنعاش الاقتصاد الأوروبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- لم تستبعد المستشارة الألمانيّة، أنغيلا ميركل، عدم نجاح قادة الاتحاد الأوروبي في التوصّل إلى خطة إنعاش الاقتصاد بعد وباء كورونا، التي تسبّب انقساما كبيرا بينهم.وقالت ميركل، التي وصلت إلى اليوم الثالث من المفاوضات، إن القادة الـ27 لديهم «مواقف مختلفة» بشأن حجم الصندوق وقواعد الاستفادة منه وربطه باحترام سيادة القانون.وأضافت عند وصولها إلى مقر القمة ليوم وصفته بـ»الحاسم»، إن «هناك إرادة حسنة كبيرة لكن من الممكن ألا يتم التوصل إلى نتيجة اليوم»، وأضافت «لا أستطيع حتى الآن قول ما إذا كنا سنتوصل إلى حل».ومن المقرر أن تنضم ميركل إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، لإعداد عرض جديد لكسر الجمود، بعدما تحالف رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، وحلفاؤه قادة «الدول المقتصدة الخمس» لعرقلة الاقتراح السابق.و»الدول المقتصدة الخمس»، هي هولندا والنمسا والدنمارك والسويد وفنلندا، وهدف اجتماعات اليوم «تليين» موقفها الرافض لتقديم تنازلات خصوصا حول توزيع الخطة بين المساعدات المالية والقروض.واقترح ميشال حزمة بقيمة 750 مليار يورو من قروض ومنح لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من الركود التاريخي الذي سببه فيروس كورونا، لكن النمسا ترى أن المبلغ كبير جدا وتريد هولندا أن تكون الدول الأعضاء قادرة على تعطيل خطط الإنفاق الوطنية.وقال مصدر قريب من المحادثات إن اقتراح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال «يتمتع بدعم كبير»، لكن قادة الدول الـ27 لم يتوصلوا إلى اتفاق السبت الماضي. 

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