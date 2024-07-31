فصيل حشدوي:سنوجه ضربة للقوات الأمريكية رداً على قصفها حشد الكتائب

فصيل حشدوي:سنوجه ضربة للقوات الأمريكية رداً على قصفها حشد الكتائب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت ميليشيا حشد انصار الله الاوفياء، احدى فصائل  “المقاومة الاسلامية  الحشدوية العراقية”، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع طارئ لـ”هيئة تنسيقية المقاومة” للرد على القصف الأمريكي الذي استهدف قوات الحشد الشعبي في جرف الصخر شمالي محافظة بابل.وقال القيادي في الميليشيا علي الفتلاوي، في حديث صحفي، ان “هيئة تنسيقية المقاومة دعت الى اجتماع طارئ من أجل بحث القصف الأمريكي الذي طال الحشد الشعبي في جرف الصخر، وبحث إمكانية الرد على هذا العدوان”.وبين الفتلاوي انه “سيكون هناك موقف لهيئة تنسيقية المقاومة من عملية العدوان، وسيتم الإعلان عن هذا الموقف خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من الاجتماع، الذي يضم كل قادة الفصائل المنضوية في هيئة تنسيقية المقاومة الحشدوية”.

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