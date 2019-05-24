فضيحة برلمانية وانبطاح “حلبوسي” غير مسبوق امام الحكيم

أثبت رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بان لا كرامة لرئيس النواب امام الكتل القوية او تلك التي يخشى منها مواقف قادمة.

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وشهد البرلمان العراقي، اليوم الخميس، واقعة غير مسبوقة حتى في زمن محمود المشهداني المفعم بالسخرية والضحك على الجميع.

فقبل يومين، الثلاثاء 21/5 /2019 ارسل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، في طلب الحلبوسي الذي جاءه (سعيا على الرأس لا سعيا على القدم) ليملي عليه ان يسارع بتسهيل إداء اليمين الدستوري لنائب الحكمة الجديد ستار الجابري بديلا للنائبة أجيال الموسوي، وهو ما حدث اليوم.

والمفارقة التي جعلت الاستغراب سيد جلسة مجلس النواب اليوم، هي ان النائبة الجديدة الممثلة للمكون الأيزيدي خالدة خليل رشو،والتي من المفروض ان تؤدي هي ايضا اليمين الدستوري، وكانت جالسة هي والجابري على مائدة واحدة، الا ان الحلبوسي استدعى فقط نائب الحكمة وأجّل يمين النائبة الأيزيدية خالدة خليل رشو رافعا الجلسة الى اشعار غير مسمّى، ليعطي انطباعا سيئا باتخاذه هذا الموقف الذي يأتي تزامنا مع مواقف برلمانية عديدة استهدف المكون الأيزيدي لأكثر من مرّة.

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مبارك لممثل عمار الحكيم.. ولا عزاء للأيزيديين !!

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