فضيحة..مصدر:حاتمي التقى بشخصيات نجفية دون علم حكومة عبد المهدي!!

فضيحة..مصدر:حاتمي التقى بشخصيات نجفية دون علم حكومة عبد المهدي!!
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 النجف/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الاثنين 8 نيسان 2019، عن قيام وزير الدفاع الايراني امير حاتمي بزيارة غير معلنة الى مدينة النجف قبل ايام.واوضح المصدر، ان “حاتمي التقى خلال الزيارة التي لم يعلن عنها عبر الاعلام الايراني او العراقي بمسؤولين محليين في صالة استقبال مطار النجف، كما زار مرقد الامام علي ابن أبي طالب، والتقى بنجل السيستاني محمد رضا وبمجتبى الحسيني ممثل خامئني في النجف ولم تعرف باقي تحركاته”.واضاف انه “لم يصحب معه وفداً رسميا واتى بصحبة مرافق واحد فقط”. يذكر ان العراق منقوص السيادة بسبب النفوذ الايراني الكبير  والوجود العسكري التركي وباقي القوات من التحالف الدولي والناتو.

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