فقط بالإعلام..تحالف سائرون:نحن مع مرشح الشعب لرئاسة الوزراء!

فقط بالإعلام..تحالف سائرون:نحن مع مرشح الشعب لرئاسة الوزراء!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية “سعد مايع الحلفي”، السبت (14 كانون الأول 2019)، أن الأحزاب المتحاصصة عملت على تكريس مبدأ تقاسم السلطة وتدوير الشخصيات التي تشوبها شبهات فساد في تحد معلن لإرادة الشعب.وقال الحلفي في تصريح صحفي إن “نظام المحاصصة الذي فُرض على العملية السياسية، بعد 200‪3 كان السبب الرئيس في وصول شخصيات غير كفؤة للمناصب القيادية في إدارة الدولة الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ وعلى مختلف المستويات”.وأضاف أن “اقدام رئيس الجمهورية على اختيار رئيس وزراء مخالف لإرادة الجماهير المحتجة سوف يزيد من الاحتقان الشعبي ويدخل البلاد في نفق مظلم”.وبين الحلفي إن “التظاهرات الشعبية جاءت كنتيجة طبيعية ورد فعل متوقع بعدما وصل المواطنون إلى مرحلة اليأس من تحسن الواقع السياسي والبدء بمرحلة جديدة يتساوى بها الجميع في الحقوق والواجبات”.وأشار إلى أن “البلاد اليوم تمر بمنعطف خطير يتطلب معها قيام رئيس الجمهورية بتقديم المصلحة العليا لأبناء الشعب بمختلف اديانهم وقومياتهم واختيار رئيس وزراء يتلائم مع حجم التضحيات والمظالم التي لحقت بهم”.وتابع الحلفي إن “الشعب مصدر السلطات وفقاً لما جاء بالدستور العراقي وعلى رئيس الجمهورية ممارسة صلاحيته في تسمية مرشح يتلائم مع ارادة الجماهير المحتجة وإلا فإن الاحتقان الشعبي سيتصاعد وستدخل البلاد في نفق مظلم”.يذكر ان برهم صالح قال في حديث صحفي امس الجمعة، ان جميع الاحزاب وافقت على السوداني دون استثناء بل تنازل التيار الصدري لتحالف الفتح بترشيح رئيس الوزراء هو بحد ذاته موافقة  وان موافقة الاكراد جاءت على ضوء تعهد السوداني  لهم باستمرار العمل باتفاق عبد المهدي معهم في الملف النفطي والمالي.

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