فلم هندي ..عن تحرير اللواء ياسر مدير عام المعهد العالي المختطف من قبل أمن الحشد الشعبي

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الداخلية ياسين الياسري، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)،، ان قوة برئاسة مدير مكافحة الاجرام حررت اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية.

وذكر الوزير في تصريح صحفي، أنه “من خلال المتابعة الميدانية اليومية المستمرة والعمل المتواصل وتقاطع المعلومات، فقد تمكنت قوة من مكافحة اجرام بغداد من تحرير المختطف اللواء ياسر عبد الجبار وتأمين سلامته”.

وأضاف الياسري، أن عملية التحرير تمت “بعد مباغتة ومصادمة مع المجموعة الخاطفة في منطقة زراعية نائية ومهجورة خارج العاصمة بغداد”.

وكان مصدر أمني، قد افاد، في وقت سابق من اليوم، بتحرير اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية.

وقال المصدر ، إن “قوة برئاسة مدير مكافحة الاجرام حررت اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية”.