فلم هندي ..عن تحرير اللواء ياسر مدير عام المعهد العالي المختطف من قبل أمن الحشد الشعبي

فلم هندي ..عن تحرير اللواء ياسر مدير عام المعهد العالي المختطف من قبل أمن الحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الداخلية ياسين الياسري، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)،، ان قوة برئاسة مدير مكافحة الاجرام حررت اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية.وذكر الوزير في تصريح صحفي، أنه “من خلال المتابعة الميدانية اليومية المستمرة والعمل المتواصل وتقاطع المعلومات، فقد تمكنت قوة من مكافحة اجرام بغداد من تحرير المختطف اللواء ياسر عبد الجبار وتأمين سلامته”.وأضاف الياسري، أن عملية التحرير تمت “بعد مباغتة ومصادمة مع المجموعة الخاطفة في منطقة زراعية نائية ومهجورة خارج العاصمة بغداد”.وكان مصدر أمني، قد افاد، في وقت سابق من اليوم، بتحرير اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية.وقال المصدر ، إن “قوة برئاسة مدير مكافحة الاجرام حررت اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية”.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، قد كشف، الخميس 14 تشرين الثاني 2019، عن توصل القوات الامنية الى “خيوط” مهمة من شأنها ان تساهم في التوصل الى الجهة التي تقف وراء اختطاف مدير عام المعهد العالي في الوزارة ياسر عبد الجبار.وقال المحنا في حديث صحفي، إن “التحقيقات في عملية اختطاف مدير عام المعهد العالي في وزارة الداخلية اللواء ياسر عبدالجبار، في العاصمة، لا تزال مستمرة وهناك متابعة شخصية على سير التحقيقات يوميا من قبل وزير الداخلية”. واضاف ان “القوات الامنية توصلت الى بعض الخيوط للكشف عن الجريمة ومن يقف ورائها بالتالي نأمل ان يتم الكشف عنها خلال الايام القليلة المقبلة”.ووجه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الخميس 14 تشرين الثاني 2019، تحذيراً الى الجهات التي تمارس عمليات الخطف في العاصمة بغداد وبقية المحافظات الأخرى، بأنها لن تكون خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها.  وقال عبدالمهدي في بيان، “نشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي الى احدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية او مزيفة”.وأضاف “وقد سجلت الكاميرات يوم 12/11/2019 اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد حسين عميد المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وضح النهار وفي منطقة الجادرية من بغداد واقتياده الى جهة مجهولة”.وتابع “اننا نرفض هذه الممارسات بشدة ونعدّ هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون”.وطالب رئيس مجلس الوزراء “الجناة باطلاق سراحه فورا بدون قيد أو شرط”، مشيرا الى ان “الامر يتناول ايضا اية شخصية اخرى مختطفة، فالقانون يعاقب على احتجاز او اعتقال اي شخص بدون اوامر قضائية اصولية ومن غير الجهات المخولة باوامر القاء القبض وتنفيذه”.يذكر بحسب ما تناقلته وسائل الاعلام المحلية أن الجهة التي اختطفت اللواء ياسر هي أمن الحشد الشعبي  بتوجيه من مديرها العام المكنى أبو زينب اللأمي المقرب من قاسم سليماني لخلافات شخصية مع اللواء ياسر ، وبين الفديو الذي نشر عملية الاختطاف بسيارات رباعية الدفع  مصفحة سوداء اللون ترافقها اكثر من 10 سيارات اخرى وسط منطقة الجادرية التي تتواجد فيها مقرات الاحزاب المتنفذة وميليشيات الحشد واحزابها ومؤسسات حكومية اخرى. فيما افاد مصدر أمني ان ما جاء بتصريح وزير الداخلية هو فلم هندي لحفظ ما وجه القائد العام والحكومة .

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