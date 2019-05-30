فهمي:العراق واليابان وسلطنة عُمان جسر التهدئة بين واشنطن وطهران

فهمي:العراق واليابان وسلطنة عُمان جسر التهدئة بين واشنطن وطهران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، النائب عن تحالف “الاصلاح والاعمار” رائد فهمي، الخميس، عن حراك دبلوماسي تقوده ثلاث دول لتهدئة الازمة القائمة بين امريكا وإيران.وقال فهمي في حديث  صحفي، إن “هناك رغبة اقليمية ودولية كبيرة لإبعاد المنطقة من الحرب وفتح قنوات تواصل بشكل مباشر وغير مباشر مع إيران، من أجل التحاور”.وأضاف، أن “العراق وسلطنة عمان واليابان، هي الدول التي تقود الحراك الدبلوماسي الكبير من أجل نزع فتيل الأزمة، وترتيب الاوضاع من أجل إجراء حوار قريب بين البلدين”.وبين، أن “وزير الخارجية الايرانية جواد ظريف خلال زيارته الى العراق، أكد ان بلاده لا تريد الذهاب نحو خيار الحرب، وكذلك اعطى تطمينات بشأن الحفاظ على امن وسلامة المنطقة”.

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