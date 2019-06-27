فهمي:المواطن العراقي يريد انجازاً ملموساً وتصريحات عبد المهدي بحاجة إلى “الترجمة”

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة تقييم تنفيذ البرنامج الحكومي رائد فهمي، الخميس، ان لجنته بصدد قراءة التقرير الحكومي الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء الماضي، والذي يكشف عن نسبة الانجاز في البرنامج، مشيرا الى ضرورة اطلاع الحكومة العراقيين على تم انجازه من خلال البرلمان.وقال النائب عن تحالف سائرون، في حديث صحفي، إن “التقرير النصف سنوي، الذي قدمه عبد المهدي خلال مؤتمره الأسبوعي ، والذي يشير الى نسب الإنجاز في البرنامج الحكومي، وصل الى اللجنة وهي بصدد دراسته وقراءته ومطابقته مع ارض الواقع”.وأضاف ان “التقرير أشار الى انجاز بأكثر من 70% من البرنامج الحكومي، وهذا الامر يحتاج الى دراسة جدية حتى نطلع العراقيين على واقع هذا التقرير ومدى توافقه مع متطلبات الشعب العراقي”.ولفت الى ان “المواطن العراقي يريد انجازاً ملموساً، والأرقام التي أشار اليها التقرير يجب ان تكون مترجمة على ارض الواقع”، مشيرا الى ان “الوضع الأمني الحالي الذي تحسن بشكل ملحوظ هو ما اشعر المواطن بحقيقة وجود تطور في الأداء الحكومي”.وتابع ان “الفساد ما زال موجوداً ومنتشراً في جميع دوائر الدولة، ومجلس مكافحة الفساد لم يفعل الشيء الكثير الذي يجعل من المواطن يستشعر بوجود حالة من السلطة الحكومية ضد المرتشين وحيتان الفساد”.وبخصوص استضافة عبد المهدي داخل البرلمان، بين فهمي ان “موضوعة استضافة رئيس مجلس الوزراء في البرلمان برفقة كابنته الوزارية لعرض ما تم إنجازه من برنامج الحكومي امر جيد، لكشف الحقائق للشعب العراقي، وأيضا ستمكن الاستضافة عبد المهدي من الاستماع الى ملاحظات الكتل السياسية كي تساعده على تقوية اداءه الحكومي”.وزاد قائلاً “على عبد المهدي ان يبين للشعب العراقي خطواته التي اعتمدها في انجاز البرنامج الحكومي، كي تكون هناك حالة من المكاشفة بين الحكومة والجماهير العراقية”.