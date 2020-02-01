فهمي:جميع الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء لاتلبي طموح المتظاهرين

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب المستقيل، رائد فهمي، السبت (1 شباط 2020)، ان الظرف الحالي الذي يمر فيه البلد، يتطلب الاسراع في تسمية رئيس الوزراء البديل للمستقيل عادل عبد المهدي.

واضاف ان “الظرف الحالي يتطلب الاسراع في تسمية رئيس الوزراء”، لافتا الى ان “رئيس الحكومة الجديدة امامه مهام صعبة ومعقدة منها، ادارة الحكومة الانتقالية التمهيد لانتخابات مبكرة في ظرف اقل من سنة، وتكون في شروط وظروف تؤمن شفافيتها ونزاهتها وحسن ادارتها”.