فهمي:جميع الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء لاتلبي طموح المتظاهرين

فهمي:جميع الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء لاتلبي طموح المتظاهرين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب المستقيل، رائد فهمي، السبت (1 شباط 2020)، ان الظرف الحالي الذي يمر فيه البلد، يتطلب الاسراع في تسمية رئيس الوزراء البديل للمستقيل عادل عبد المهدي.وقال فهمي في حديث صحفي، إن “الاسماء التي يتم تداولها في وسائل الاعلام، جميعها جدلية ولا تلبي طموح المتظاهرين، ولا تنسجم مع دعوات المرجعية”.واضاف ان “الظرف الحالي يتطلب الاسراع في تسمية رئيس الوزراء”، لافتا الى ان “رئيس الحكومة الجديدة امامه مهام صعبة ومعقدة منها، ادارة الحكومة الانتقالية التمهيد لانتخابات مبكرة في ظرف اقل من سنة، وتكون في شروط وظروف تؤمن شفافيتها ونزاهتها وحسن ادارتها”.واوضح ان “هناك عوامل مؤثرة على صوت الناخب، منها المال السياسي، ووجود سلاح خارج إطار الدولة، بالتالي يجب ان يكون رئيس الوزراء قادر على التعامل مع تلك المؤثرات وان يمتلك ارادة قوية وموقف ثابت”.

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