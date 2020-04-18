فهمي:لاوجود دعم مطلق للكاظمي

فهمي:لاوجود دعم مطلق للكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد سكرتير عام الحزب الشيوعي في العراق رائد فهمي، السبت، عدم امكانية رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الحصول على الدعم المطلق من قبل الكتل السياسية، مبينا ان الدعم سيزول فور التفاهم على الحصص الوزارية.وقال فهمي في تصريح صحفي، إن “بعض الاطراف السياسية دعمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتخلص من رئيس الوزراء المكلف المعتذر عدنان الزرفي وهي لا تعنيها دعم الكاظمي من سواه”.واضاف ان “الدعم المطلق التي اعلنت عنه الكتل السياسية للكاظمي لن يطول كثير وسيزول فور الحديث عن الحصص الانتخابية ”.وأشار فهمي إلى أن “مهملة تشكيل الحكومة لاي شخص سواء كان الكاظمي او غيره ستكون مهمة معقدة للغاية سيما مع فشلين مكلفين سابقين في رئاسة الحكومة”.

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