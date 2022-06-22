فهمي:موقف الكاظمي من إعدام العراقيين اللاجئين من قبل بولندا يؤكد على “خيانته”

فهمي:موقف الكاظمي من إعدام العراقيين اللاجئين من قبل بولندا يؤكد على “خيانته”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي, الأربعاء, موقف الحكومة إزاء اعدام اللاجئيين العراقيين على الحدود البيلاروسية البولندية بـ ” الخجول وغير المسؤول “, داعيا الى تحرك حكومي وباعلى المستويات واتخاذ موقف سياسي.وقال فهمي في تصريح صحفي , ان “ما ذكرته لجنة التحقيق البيلاروسية بشان إعدام لاجئيين عراقيين بدم بارد من قبل الجنود البولنديين على الحدود البلاروسية البولندية امر خطير جدا ولابد من تحرك حكومي وباعلى المستويات” .وأضاف ان “موقف حكومة الكاظمي وبيان وزارة الخارجية إزاء اعدام اللاجئيين العراقيين خجول وغير مسؤول”.وأوضح فهمي، أن “الحكومة ووزارة الخارجية اهملتا قضية متابعة ما تبقى من اللاجئين العراقيين في دول شرق اوربا ولابد من تحرك سريع لإعادة ما تبقى منهم” , داعيا منظمة الأمم المتحدة الى “التحرك وفتح تحقيق بشان الحادثة التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان” .وكانت لجنة التحقيق البيلاروسية كشفت، اليوم الأربعاء، عن تسليم وفد عراقي يزور مينسك أدلة ومعلومات عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين، على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروسا.

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