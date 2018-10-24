فهمي: التصويت السري على كابينة عبد المهدي “عرقلة”

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي البارز في تحالف سائرون النائب رائد فهمي، الأربعاء، اعتماد التصويت السري على الكابينة الوزارية “غير مجد”، مشيرا إلى أن التصويت السري قد يستغرق ثلاثة ايام.وقال فهمي في تصريح صحفي له اليوم، إن “المطالبات بجعل التصويت سريا لمنح الثقة للوزراء الجدد آلية غير مجدية وعرقلة لانبثاق الحكومة الجديدة الهدف منها منح وقت اكثر لاستبدال وفرض مرشحيين مشكوك بنزاهتهم”.واضاف فهمي، ان “التصويت السري من حيث الجانب العملي سيستغرق من مجلس النواب وقتا طويلا وسيتطلب منا انجاز التصويت من يوميين الى ثلاثة ايام”.وكان النائب عن ائتلاف الوطنية صفاء الغانم كشف في تصريح سابق ، عن جمع 110 نواب تواقيع لاعتماد التصويت السري على حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، مشيرا إلى عدم منح الثقة للكابينة إذا كانت منقوصة.