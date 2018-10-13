فهمي: الكابينة الوزارية ستطرح يوم 23 من الشهر الجاري
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي, السبت, عن عزم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي طرح كابينته الوزارية خلال الـ10 ايام المقبلة, مبينا ان عبد المهدي سيمزج في اختياره بين المتقدمين على الموقع الالكتروني ومرشحي الكتل السياسي والمستقلين.وقال فهمي في تصريح صحفي له اليوم ، إن “رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي سيطرح امام البرلمان أسماء كابينته الوزارية خلال العشر أيام المقبلة”، مبينا أن “عبد المهدي سيمزج في اختياره بين المتقدمين على الموقع الالكتروني المخصص لتشكيل الحكومة والمستقلين المتقدمين بشكل مباشر ومرشحي الكتل السياسي للحصول على دعم سياسي في البرلمان لتمرير كابينته الوزارية”.وأضاف فهمي أن “هناك توجها لتقليص عدد الوزارات المقبلة إلى نحو 21 وزارة وفي حال عدم التمكن سيتم دمج الوزارات فيما بعد تشكيلها”.واوضح، أن “عبد المهدي سيستفيد من الأسماء المتقدمة على الموقع الالكتروني في تعيين المناصب العليا في الوزارات كمستشارين ووكلاء كونه حصل على قاعدة بيانات مهمة للغاية عن الخبرات والكفاءة”.