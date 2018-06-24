فهمي: تحالف سائرون سيذهب للمعارضة في حال فشل البرنامج الإصلاحي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي، اليوم الاحد، العضو في تحالف سائرون ان تحالفه قد يذهب للمعارضة على الرغم من عقده تحالفين مع زعيمي تحالف الفتح هادي العامري والنصر حيدر العبادي لتشكيل الكتلة الاكبر الممهدة لاختيار الحكومة المقبلة.واضاف فهمي في تصريح صحفي له اليوم: انه “من حيث المبدأ، فأن كتلة سائرون، لم تلغِ احتمالية ان تبقى في المعارضة إذا لم تتمكن من إقامة مشروعها الإصلاحي، وهذا الموقف يتعلق بنا كحزب إضافة إلى موقف سائرون”.وأضاف ان “الحكومة المقبلة إذا تم تشكيلها على النسق السابق نفسه الملتزم بالمحاصصة، وإذا تأكد أنها غير قادرة على تنفيذ الإصلاح، وإذا تأكد لـسائرون ان الحكومة لا تستطيع تنفيذ مشروعها فعندها سيكون لنا موقف”.وكانت كتلة سائرون التي ينضوي ضمنها الحزب الشيوعي العراقي وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد حققت المرتبة الأولى في الانتخابات التي جرت في أيار/مايو الماضي وفازت فيها بـ 54 مقعدا من أصل 329 مقعدا في البرلمان.وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت، عن تحالف بين ائتلافي النصر وسائرون، لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقي.وقال العبادي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عقد في منزل الأخير بمنطقة الحنانة بمحافظة النجف،إن “اتفاقا جرى على تشكيل تحالف عابر للطائفية بين ائتلافي سائرون والنصر”.من جانبه، قال الصدر، خلال المؤتمر أن “التحالف مع العبادي عابر للطائفية من خلال الاتفاق على برنامج جديد يحدد أهم ما سيتم العمل عليه في الحكومة الجديدة”، داعياً الى “اصلاح القضاء وتفعيل دور الادعاء العام”.واضاف الصدر، “على الحكومة الاستمرار في مكافحة الفساد الاداري وتقديم كل من يثبت بحقه الفساد الى القضاء”.وكان الصدر، قد أعلن في (13 حزيران 2018)، إنضمام تحالف الفتح بقيادة هادي العامري الى تحالف سائرون لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقي، فيما لفت إلى أن “التحالف الجديد يأتي مع الحفاظ على التحالف الثلاثي، الذي أبرم في وقت سابق، بين سائرون وائتلاف الوطنية وتيار الحكمة”.