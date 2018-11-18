فهمي يقترح ربط حمايات النواب بوزارة الداخلية أو الدفاع منعا للفساد

فهمي يقترح ربط حمايات النواب بوزارة الداخلية أو الدفاع منعا للفساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، اليوم الأحد، عن طرحه على رئاسة البرلمان فكرة ربط حمايات النواب بوزارة الداخلية او الدفاع، مبينا ان الحد الاقصى لكل نائب هو 16 شخص حماية.وصرّح فهمي في حديث صحفي له اليوم: “لقد طرحت فكرة ربط حمايات النواب بوزارة الداخلية او الدفاع لينطرح اولا الى رئاسة البرلمان وتبقى الرئاسة من تحدد اداريا الموافقة على الفكرة من عدمها”.واضاف ان ” هناك تباين بردود الافعال بين النواب في البرلمان، حيث هناك اطراف ترفض الموضوع جذريا لأنها ترى ان الجانب الامني والحمايات يحتاج الى شخص قريب من النائب وممن يثق بهم وربما يكون العنصر الذي توفره الدفاع او الداخلية لا يكون قريب وهذا المبرر الاساسي”.واشار الى انه “مع الاستقرار الامني قد تتضاءل حجة الثقة خاصة وان النائب لا يحتاج فقط الى حماية وانما يحتاج ليكون الشخص ذاته بمثابة مدير مكتب لمتابعة اعمال النائب”.وبين ان “رواتب الحمايات الان تحدد مليون و100″، مبينا ان “الحد الاقصى لكل نائب هو 16 شخص حماية”.واشار الى ان “المقترح يعمل على تحويل الرواتب بصورة مباشرة الى الحماية عن طريق الوزارة الامنية المختصة وليس الى النائب اولا”.

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