فوربس الاقتصادية:العراق يحرق غازه من أجل شراء الغاز الإيراني

فوربس الاقتصادية:العراق يحرق غازه من أجل شراء الغاز الإيراني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقدت مجلة فوربس الاقتصادية الامريكية، سياسة الطاقة الحالية التي يتبعها العراق، مع حلول فصل الصيف وما يرافقه من تراجع كبير في مستويات تجهيز الطاقة.وقالت المجلة في تقرير لها ، ان “العراق يستورد الغاز بكميات كبيرة لتشغيل مولدات الطاقة التي يعمل غالبها بطاقة الغاز، فيما يتم حرق ما قيمته مليارات من الغاز العراقي المستخرج من ابار البترول”.وتابعت المجلة باقتباس تصريحات مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، خلال لقاء عقده الاسبوع الماضي مع الرئيس برهم صالح، والتي اكد خلالها “قدرة وكالة الطاقة الدولية على توفير خطة عمل لحلول سريعة التطبيق، توفر طاقة كبيرة للعراق خلال فصل الشتاء، عبر استخدام المصادر المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، التي يملك العراق كميات هائلة منها”.كما اكدت الوكالة “ان العراق من اكبر الدول الخاسرة في طاقتها لغرض شراء الطاقة من ايران على حساب اقتصاده، حيث يبلغ مستوى خسارة موارد الطاقة المتاحة وتلك المنتجة”، مضيفا “تقليلها الى النصف سيكون بمثابة رفع قدرات المولدات بنحو 33%”.

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