فورة الضربة..رئاسة البرلمان تطالب بإخراج القوات الأمريكية من العراق

فورة الضربة..رئاسة البرلمان تطالب بإخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدانت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الاعتداء الأمريكي على المقرات الأمنية في بابل والأنبار.وقالت رئاسة مجلس النواب، في بيان ،  إنها “تدين الاعتداء الأمريكي على المقرات الأمنية في بابل والأنبار”، معربة عن استنكارها “الشديد لاستمرار التجاوز السافر على السيادة العراقية، وعدم احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية والثنائية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية”. وطالبت الحكومة، بـ”الإسراع في تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وبشكل كامل، والتي بات وجودها يهدد أمن واستقرار العراق وسلامة أبنائه”، لافتة الى ان “التهاون في تطبيقه مخالفة صريحة للتشريعات والإرادة الشعبية”.وأكدت ان “سيادة العراق ودماء شعبه خط أحمر لا يمكن السماح بالتعدي عليهما”.

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