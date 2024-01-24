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العامري يطالب خامئني بمنح الحشد الشعبي الضوء الأخضر باستمرار ضرب القواعد الأمريكية
فورة الضربة..رئاسة البرلمان تطالب بإخراج القوات الأمريكية من العراق
ائتلاف المالكي:اختيار رئيس البرلمان الجديد سيكون بعيدا عن المساومات المالية
السوداني يوافق على إنشاء منصة ثابتة للغاز المستورد في ميناء الفاو الكبير
منظمة بدر:استهداف الحشد الشعبي استهتار أمريكي
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رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
أوستن:نفذنا ضربات ضد مقرات الحشد الشعبي الإيراني وسنرد إذا واصلوا استهداف قواعدنا
أمريكا تفرض عقوباتها على شركة (فلاي بغداد لصاحبها عمار الحكيم) لكونها تعمل لصالح الحرس الثوري
المالية النيابية ” زعلانة” لشمول الإرهابي النائب (حسين مؤنس) بالعقوبات الأمريكية
صحيفة بريطانية:موظفو الأمم المتحدة في العراق يتقاضون الرشا
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