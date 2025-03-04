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هههههه..مصدر حشدوي: الحشد لن يتفكك والمقاومة مستمرة بأمر من الإمام “الغايب”
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
لأن وزير الزراعة من حزب الدعوة..العراق يستورد أكثر من (294) ألف طناً من المحاصيل الزراعية الإيرانية من خلال منفذ واحد فقط
فورة المناسبات..إنشاء مركز لتعليم وتطوير النساء في قضاء سنجار
مصادر مطلعة: شهادة الإطاري رئيس مجلس محافظة نينوى” كلك”
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- عربية ودولية
الكرملين:وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أفضل مساهمة في تحقيق السلام
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تعزيز وقف إطلاق النار في غزة
مصر تتولى إدارة قطاع غزة لمدة انتقالية (6) أشهر
جوتيريش يحث إسرائيل وحماس على الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة
واشنطن تلغي معظم المساعدات الخارجية لوكالة التنمية الدولية
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
لأن وزير الزراعة من حزب الدعوة..العراق يستورد أكثر من (294) ألف طناً من المحاصيل الزراعية الإيرانية من خلال منفذ واحد فقط
هيئة المنافذ الحدودية تؤكد على تطوير وإعمار المنافذ وفرض الحوكمة الالكترونية
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
العلاق : التحويل المالي الخارجي “آمن” من (النافذة) إلى (المنصة) ثم إلى بنوك المراسلة
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- رياضية
منتخب العراق للسلة يستعد لمواجه نظيره الهندي
اليوم.. 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
المصرف العراقي للتجارة يمنح الاتحاد العراقي لكرة القدم (3.5) مليارات دينار لتغطية انشطته الكروية
تعرّف على مباريات الدوري الأوروبي لهذا اليوم
نادي الدفاع الجوي للسلة يشارك في بطولة السوبر لمنطقة غرب آسيا
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- تحقيقات
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
هههههه..مصدر حشدوي: الحشد لن يتفكك والمقاومة مستمرة بأمر من الإمام “الغايب”
لأن وزير الزراعة من حزب الدعوة..العراق يستورد أكثر من (294) ألف طناً من المحاصيل الزراعية الإيرانية من خلال منفذ واحد فقط
مصادر إيرانية: تنفيذاً لأمر خامئني تحالف انتخابي بين الطباطبائي والسوداني وأحزاب الحشد لحماية المصالح الإيرانية
الطاقة النيابية: لا كهرباء للعراق بدون إيران!
نائب: الطبقة السياسية في العراق مجموعة من اللصوص ولن يستقر البلد بوجودهم
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- اذاعة INN