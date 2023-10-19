فورة وقتية..الإطار:أمريكا شريك رئيسي في قتل الفلسطينيين وطرد قواتها من العراق أصبح ضرورة

فورة وقتية..الإطار:أمريكا شريك رئيسي في قتل الفلسطينيين وطرد قواتها من العراق أصبح ضرورة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، الخميس، ابلاغ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الإدارة الامريكية بعدم الحاجة لوجود قوات أمريكية في العراق.وقال عودة في حديث  صحفي،ان “التاييد غير المسبوق لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني من قبل امريكا يؤكد بانها ضالعة بكل المجازر وهي من ترعى الكيان الصهيوني وتمده بالمال والسلاح لافتا الى ان” الكيان لايمكنه مواجهة المقاومة لولا واشنطن والدليل في عملية طوفان الاقصى”.واضاف، ان “الدم الفلسطيني ليس رخيصا وقوى المقاومة سيكون لها قرار اذا ما حصل اجتياح لقطاع غزة الفلسطيني متوقعا بان” اكثر من جبهة ستفتح على امريكا كلما زاد الاجرام الصهيوني بحق الابرياء.واشار الى ان “حكومة السوداني ابلغت واشنطن بان العراق لايحتاج لاي قوة قتالية على اراضيه لافتا الى ان” جميع قوى الاطار تدعم الحكومة في مواقفها ازاء الاحداث في فلسطين وطبيعة التعامل مع واشنطن”.وكان الرئيس الامريكي عبر عن دعمه للكيان الصهيوني رغم تورط الاخير بقتل اكثر من 3 الاف شهيد فلسطيني واصابة نحو 13 الف اخرين. 

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