فورين بوليسي:لن يستقر العراق بوجود ميليشيات الحشد وأمام الكاظمي تحديات كثيرة

فورين بوليسي:لن يستقر العراق بوجود ميليشيات الحشد وأمام الكاظمي تحديات كثيرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد تقرير لمجلة فورين بوليسي الامريكية ، الاربعاء، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية ، لكن مهمته الرئيسية هي السيطرة على قوات الامن المتنافسة فيما بينها في العراق.وذكر التقرير :أن ” خلفية الكاظمي في النشاط الامني والاستخبارات تجعله في وضع جيد لمواجهة تحديات بغداد. وقد تضمنت إجراءاته الأولى في منصبه إطلاق سراح المتظاهرين من السجن وإعادة عبد الوهاب الساعدي إلى منصب قائد مكافحة الإرهاب ، انها بداية جيدة ، لكن الكاظمي سيحتاج إلى بسط سلطته على قوات الأمن العراقية من أجل تحقيق الاستقرار الحقيقي في البلاد”.وبحسب تقرير المجلة فان ” العراق لن يستقر بوجود ميليشيات الحشد الايرانية ، وأن الجيش الحالي ضعيف ، حيث تم تفكيك الجيش العراقي ثم أعيد بناؤه بعد الغزو الأمريكي عام 2003 ، كجزء من عملية إزالة إرث صدام حسين ونظامه  مما افقده الكثير من الضباط ذوي الخبرة العالية “.واشار التقرير الى أن ” الانقسامات في العراق متأصلة للغاية بحيث لا يمكن أن تختفي بين عشية وضحاها ، لكن السيطرة على الوضع الأمني هو شرط مسبق ضروري لتحقيق الاستقرار في البلاد”.

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