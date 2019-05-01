فورين بوليسي توصي بإبعاد العراق عن إيران

فورين بوليسي توصي بإبعاد العراق عن إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اوصت مجلة السياسة الخارجية الامريكية “فورين بوليسي”، اليوم الاربعاء، بالحفاظ على العراق كأرض محايدة بعيدة عن الخلاف الامريكي الايراني، ودولة تكون عامل موازنة بين الطرفين.وقالت المجلة في مقال راي ، ان “العراق كان محطة تعاون مميزة بين الولايات المتحدة وايران خلال فترة الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، حيث لم يمتلك الطرفان غرقة عمليات مشتركة، مما جعل العراق المنسق الرئيس لعمل الطرفين في الحرب”.واضافت “ان دفع صقور الولايات المتحدة مثل جون بولتون الذي دعى الى ضرب المصالح الايرانية في العراق، ويقابله تصريحات مسؤول ايراني رفض الكشف عن اسمه، اكد خلالها ان ضرب الولايات المتحدة حيث يؤلمها سيكون في العراق، سيؤدي في النهاية الى خسارة العراق كمركز توازن واستقرار في المنطقة”.وتابعت المجلة، بالتاكيد على ان “العراق لم يعد مركز استقرار بين المنافسين طهران وواشنطن، بل في المنطقة الشرق اوسطية كذلك، خصوصا مع عودة العلاقات العراقية مع الدول العربية ومنها السعودية الى وضع مستقر”.كما واوصت الفورين بوليسي، الاتحاد الاوروبي، بمعاملة العراق كـــ “شريك مميز”، وارسال وفود رفيعة الشان الى البلاد، للتاكيد على “حياديتها في الصراع”، ومن ادوات ذلك، وضع “خارطة طريق تضمن للعراق الحصول على الطاقة الكهربائية عبر تقليل الاعتماد على المورد الايراني، خصوصا مع تنامي الضغط الامريكي على بغداد للتخلي عن العلاقات مع ايران”.يشار الى ان نمو الخلافات بين واشنطن وطهران، اظهر مخاوف من تحول العراق الى ساحة صراع مرة اخرى بين الطرفين،خصوصا بعد “نهاية العدو المشترك الممثل بداعش” على حد وصف المجلة.

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