فوز الطلبة على مضيفه فريق الحسين في الدوري الممتاز

فوز الطلبة على مضيفه فريق الحسين في الدوري الممتاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- فاز فريق نادي الطلبة لكرة القدم، 1- 0 ،مساء امس الجمعة،على مضيفه فريق الحسين في الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز.وسجل محمد سعد هدف الفوز للطلبة في د 66 من عمر المباراة التي اقيمت على ملعب التاجي شمال بغداد.ورفع الطلبة رصيده الى 17 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد الحسين عند النقطة الثامنة في المركز 17.وبذات الجولة فاز فريق السماوة على ضيفه الحدود سجله، أحمد حسين، من ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول.

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