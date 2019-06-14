فوز العراق بعضوية المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي للصحفيين

تونس : شبكة اخبار العراق. رحب الاستاذ ضياء الكواز رئيس تحرير شبكة اخبار العراق بفوز الأستاذ مؤيد اللامي رئيس إتحاد الصحفيين العرب بعضوية المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي للصحفيين بعد إنتخابات جرت أثناء الدورة الحالية للإتحاد التي عقدت في تونس بمشاركة 140 إتحادا ونقابة من القارات الخمس.

و هذا الفوز يعتبر تعزيزا لمكانة العراق الدولية بعد سنوات من التحديات والمصاعب الأمنية والسياسية، وهي فرصة جديدة ومهمة للغاية في حضور أكثر إيجابية لبلدنا العزيز يعيد ثقة العالم بالعراق، ودوره وتأثيره، وإبداع شعبه في مجالات مختلفة خاصة وإن الصحافة اليوم المجال الأكثر تاثيرا في حركة البلدان والحكومات والشعوب، وهو إشارة مهمة لتحفيز الفعاليات الوطنية المختلفة لتكثف جهودها وتحقق للعراق منجزات اخرى تليق بوجوده الإنساني والحضاري.