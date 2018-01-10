فوز اللاعب المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في البريمييرليج

فوز اللاعب المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في البريمييرليج
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- فاز الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في البريمييرليج لشهر ديسمبر، وفقًا لرابطة المحترفين.ونال محمشد صلاح، الجائزة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تفوق على منافسيه فيليب كوتينيو، وهاري كين وكيفن دي بروين، ونيكولاس أوتامندي وجوردان بيكفورد.وحصل صلاح الذي سجل 6 أهداف، وصنع 4، خلال 8 مباريات في الشهر الماضي، على 50% من الأصوات.وكان نجم روما السابق قد توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، متفوقًا على زميله ساديو ماني، وبيير أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند.

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