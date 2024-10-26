فوز النائب(أحمد الجبوري) بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي

فوز النائب(أحمد الجبوري) بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- فاز القيادي بتحالف العزم، النائب احمد عبد الله الجبوري، اليوم السبت (26 تشرين الأول 2024)، بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي.وقال مصدر برلماني، إن القيادي بتحالف العزم، النائب احمد عبد الله الجبوري فاز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي خلال جلسة انتخابات رئيس البرلمان ونوابه الاربعة ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم المنعقدة اليوم السبت في العاصمة المصرية القاهرة”.وأضاف ان الجبوري حصل على 55 صوتا من أصل 66 صوتا من المصوتين.ويعتبر هذا الفوز إنجازا للعراق وتحالف العزم ودليل على السياسة الإيجابية والحكيمة التي تم تبنيها لعودة العراق الى حضنه العربي.

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