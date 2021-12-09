فوز باير ميونخ على برشلونة

فوز باير ميونخ على برشلونة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتصر بايرن ميونخ على ضيفه برشلونة، بثلاثية دون رد، على ملعب أليانز أرينا.وجاءت المواجهة في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وثلاثية بايرن ميونخ حملت توقيع توماس مولر وليروي ساني وجمال موسيالا في الدقائق 34 و43 و62.وحقق بايرن، العلامة الكاملة في دور المجموعات (18 نقطة).بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز الثالث.

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