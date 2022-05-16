فوز (حسن شيخ محمود) بالرئاسة الصومالية

فوز (حسن شيخ محمود) بالرئاسة الصومالية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-فاز الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود بالمنصب الأول مرة أخرى في تصويت أجراه نواب البرلمان  امس الأحد، متغلبا على الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد في جولة أخيرة.واستقبل المؤيدون النتيجة بالهتاف وإطلاق النار في الهواء في أنحاء العاصمة مقديشو بعد ثلاث جولات من التصويت على مدار يوم امس شارك فيها ساسة بطائرات تخضع لحراسة مشددة بالمطار.

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