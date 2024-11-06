فوز ساحق لترامب

فوز ساحق لترامب
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، في وقت مبكر، الأربعاء، فوزه في انتخابات الرئاسة على منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.وفي كلمة ألقاها أمام أنصاره في فلوريدا، قال ترامب: “لقد كتبنا التاريخ هذه الليلة. انظروا إلى ما حدث، أليس هذا جنونيا؟”.وخلال كلمته، شكر ترامب الحضور وأنصاره من الشعب الأميركي على انتخابه “الرئيس الـ47 للولايات المتحدة”، وفق تعبيره.وأكد فوزه في ولايات بارزة، منها بنسلفانيا، نيفادا، وألاسكا. وقال: “هذا سيؤدي إلى فوزنا بنحو 350 صوت في المجمع الانتخابي”، مشيرا إلى أنه كسب التصويت الشعبي أيضا.ترامب أعلن أيضا أن حزبه الجمهوري فاز بمجلس الشيوخ، معبرا عن فرحته بالنصر وسط تصفيق أنصاره الذين انتظروا خطابه لساعات طويلة.وقال: “الانتصارات رائعة… لم يتوقع أحد هذا… أود أن أشكركم على ذلك، ويبدو أننا سنحافظ أيضا على سيطرتنا على مجلس النواب”.ونجح الجمهوريون في استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي، بعد أن انتزعوا مقعدين كان يشغلهما الديمقراطيون في ولايتي وست فيرجينيا وأوهايو، بحسب وكالة أسوشيتد برس.إلى ذلك، شكر ترامب زوجته ميلانيا على دعمها خلال حملته الانتخابية، وقال: “وأشكر أيضا كل عائلتي وأبنائي الرائعين”.كذلك، شكر ترامب رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الذي كان من بين الأوائل الذين أعلنوا فوزه .بذات المناسبة، هنأ ترامب المرشح لمنصب نائب الرئيس، جي دي فانس، قائلا: “أود أن أكون أول من يهنئه”، قبل أن يأخذ فانس الكلمة ليشكر بدوره الناخبين الجمهوريين.ترامب: أميركا من أعظم البلدان ويمكنها أن تكون الأعظم على الإطلاق،ولدى استعادته الكلمة، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة “من أعظم البلدان ويمكنها أن تكون الأعظم على الإطلاق”، وفق تعبيره، وأشار إلى أن “البلاد كانت تسير في مسار سيئ”.وبشأن ملف الهجرة، قال ترامب: “علينا أن نصلح الحدود بسرعة. نريد أن يأتي الناس إلينا بطريقة قانونية”، وأضاف “سنساعد البلاد على الشفاء”.في ختام خطابه توجه ترامب بالشكر لملايين الأميركيين “الذين كانوا قلب وروح هذه الحركة العظيمة”، وفق قوله.ووعد ترامب بتخفيض الضرائب قائلا “نحن نستطيع فعل أشياء لا أحد يستطيع أن يفعلها.. الصين لا تملك ما نملك لا أحد يملك ما نملكه”.وأشار ترامب إلى الديناميكية التي خلقتها حملته، وقال إن الحملة استطاعت أن تستقطب مختلف الأميركيين “هؤلاء الناس جاؤوا من كل الأماكن.. من النقابات، أميركيين سود، لاتينيين، عرب أميركيين، أميركيين مسلمين.. لدينا الجميع، هذا جميل هذا تحالف تارخي وحد الناس من مختلف الخلفيات”.وتابع متحدثا عن محاولتي الاغتيال اللتين تعرض لهما خلال الحملة الانتخابية، قائلا “الله نجاني لسبب وهذا السبب هو إنقاذ البلاد واستعادة عظمة أميركا والان سنحقق هذه المهمة سويا”.وختم بالقول “سأحكم بشعار بسيط.. الوعود التي تقطع هي وعود نحافظ عليها وننفذها، لن يمنعني أي شيء من تحقيق الوعود التي قطعتها على نفسي أمامكم”.وتابع “حان الوقت لتنحية انقسامات السنوات الأربع الماضية، حان الوقت للوحدة. النجاح يجمعنا سويا، وسنبدأ بوضع أميركا أولا” ثم أضاف “سويا نستطيع أن نجعل أميركا عظيمة مرة أخرى لكل الأميركيين”.وختم قائلا “لن أخذلكم، مستقبل أميركا سيكون أفضل”.

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