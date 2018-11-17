فوز ساحق للفريق الأرجنتيني على نظيره المكسيكي

فوز ساحق للفريق الأرجنتيني على نظيره المكسيكي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حقق منتخب الأرجنتين فوزاً مستحقاً على ضيفه المكسيك بهدفين نظيفين خلال المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم السبت تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني.وواصل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة غيابه عن منتخب الأرجنتين لفترة التوقف الدولي الثالثة، وذلك رغم أنه لم يعلن اعتزاله اللعب دولياً، حيث لم يتم استدعائه في أي مباراة منذ نهائيات بطولة كأس العالم.ولم يشرك المدرب سكالوني لاعبيه الأساسيين في المباراة، ودفع بالثنائي ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان وباولو ديبالا نجم يوفنتوس مع بداية الشوط الثاني.وتقدمت الأرجنتين بهدف نظيف في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق المدافع راميرو فونيس موري، ثم تسبب إيكاردي في الهدف الثاني الذي أحرزه إسحاق بريوزويلا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 83.وخاض منتخب الأرجنتين 5 مباريات مع المدرب الجديد ليونيل يسكالوني منذ إقالة خورخي سامباولي بعد فشل الأخير في المونديال، وحقق الفريق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمة وحيدة كانت أمام البرازيل في البطولة الرباعية الودية، كذلك تعادل في مباراة واحدة ضد كولومبيا، وسيواجه المكسيك مجدداً يوم الأربعاء القادمة في مباراة ودية أخرى.

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