فوز فريق النصر على الشرطة (1-0)

فوز فريق النصر على الشرطة (1-0)
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر السعودي، للفوز على الشرطة العراقي بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جرت مساء أمس الأربعاء (9 آب 2023)، بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، ضمن نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.وتمكن رونالدو من إحراز هدف النصر الثمين من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من عمر المباراة، التي أقيمت وسط حضور جماهيري غفير، ليحجز العالمي المقعد الأول في النهائي.حضر التهديد الأول عن طريق محترف النصر، تاليسكا الذي استقبل تمريرة متقنة داخل منطقة جزاء الشرطة لكن تصويبته تصدى لها ببراعة الحارس أحمد باسل.وواصل النصر ضغطه عن طريق كريستيانو رونالدو ، لكن محاولته مرت بالقرب من القائم الأيسر، وكاد السنغالي ساديو ماني أن يسجل هدف السبق لولا تسرعه بالتسديد لتذهب كرته إلى خارج المرمى.وبعد مرور الثلث الأول من هذا الشوط، حضرت أولى الفرص للضيوف عبر تسديدة قوية للجناح أمير صباح مرت بالقرب من القائم الأيمن.وتوغل أحمد فرحان من جهة اليسار، لتحرم قدم مدافع النصر، تسديدته من الوصول إلى شباك نواف العقيدي. وعند منتصف الشوط الأول، ألغى حكم اللقاء الإماراتي عادل النقبي ، هدفاً للنصر عن طريق رونالدو الذي تواجد في موقف تسلل.وردت العارضة العراقية تسديدة قوية للبرازيلي أليكس تيليس، وعاد فرحان ليسدد للمرة الثانية لينجح العقيدي في إحباط محاولته.وأهدر رونالدو فرصة سهلة في الرمق الأخير من الشوط الأول الذي انتهى على وقع التعادل السلبي.شهدت انطلاقة الشوط الثاني، إجراء مدرب الشرطة أحمد صلاح أول تغيير بإدخال السوري فهد اليوسف بديلاً عن آسو رستم.وجاءت أولى المحاولات العراقية عبر تصويبة قوية من أمير صباح تصدى لها نواف العقيدي، ورد فوفانا بتسديدة يسارية لكن يقظة حارس الشرطة حالت دون إحراز هدف التقدم.وسنحت لرونالدو فرصة سهلة داخل منطقة الجزاء لعبها بشكل ضعيف إلى أحضان باسل، ولعب أحمد فرحان تسديدة مقوسة علت العارضة بقليل.واستغل فوفانا خطأ دفاعات الشرطة ليتقدم من جهة اليسار، لكن تصويبته مرت إلى خارج المرمى.وأهدر ساديو ماني فرصة سهلة بعد أن أطاح بكرته إلى الخارج وهو بمواجهة مرمى الشرطة.واحتسب النقبي، ركلة جزاء بعد العودة لتقنية “الفار” عقب تدخل من فيصل جاسم ضد ماني، ونجح رونالدو في تسجيل الهدف الأول بعد أن نفذها على يسار أحمد باسل.وأنقذ باسل مرمى الشرطة من هدف ثان بعد تألقه في إبعاد رأسية رونالدو.وفي الدقائق الأخيرة، أنقذ حارس النصر نواف العقيدي مرمى فريقه من هدف التعادل بعد تصديه لمحاولة فرحان المنفرد.

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