فوز مانشستر سيتي بدرع المجتمع

بغداد/شبكة أخبار العراق- فاز بطل الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، بلقب الدرع الخيرية، بتغلّبه على بطل الكأس، تشيلسي، بنتيجة (2-0)، على ملعب ويمبلي.وأحرز مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، هدفي المباراة في الدقيقتين 13 و58.وغاب عن صفوف السيتي، صانع لعبه البلجيكي كيفن دي بروين، فيما جلس الحارس البرازيلي إيديرسون على مقاعد البدلاء، ولعب مكانه التشيلي كلاوديو برافو.وخاض الجزائري رياض محرز، أول مباراة رسمية له مع الفريق، منذ انضمامه إليه قادما من ليستر سيتي.أما تشكيلة تشيلسي فضمت للمرّة الأولى على صعيد المباريات الرسمية، الدولي الإيطالي جورجينيو، لكن غاب عنها الفرنسيان نجولو كانتي وأوليفييه جيرو، والبلجيكيان تيبو كورتوا وإيدن هازارد.فيما جلس البرازيلي ويليان، على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني، وشهدت التشكيلة أيضا مشاركة اللاعب الشاب كالوم هودسون أودوي، في مركز الجناح الأيسر.وسيطر سيتي منذ البداية، وافتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة عشرة، عندما انطلق الشاب فيل فودين بالكرة قبل أن يمرّرها إلى أجويرو الذي سدّدها من حدود منطقة الجزاء أرضية على يسار الحارس ويلي كاباييرو، وأبعد برافو كرة عرضية خطيرة للغاية من أمام مرماه في الدقيقة 17، وانطلق سيتي بهجمة مرتدّة بالدقيقة 23، لكن الألماني ليروي ساني قابل الكرة بلمسة ثقيلة قبل الانفراد بالحارس. واخترق هودسون-أودوي من العمق قبل أن يسدّد كرة علت مرمى سيتي في الدقيقة 30، ومرة أخرى عاد اللاعب الشاب ليختبر الحارس برافو بكرة بعيدة المدى ارتدت من بيدي الحارس وأبعدها الدفاع في الدقيقة 35.وأجرى مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا تبديلا بين الشوطين بإخراج ساني وإشراك مواطنه إلكاي جوندوجان، وكسر أجويرو مصيدة التسلّل قبل أن ينفرد بكاباييرو لكنه فضل مراوغة الحارس قبل التسديد في الشباك الجانبية بالدقيقة 50، لكن المهاجم الأرجنتيني عوّض من خلال إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 58، بعدما تلقّى كرة بينية من زميله البرتغالي برناردو سيلفا قبل أن يسدّد في الزاوية الضيقة. وأجرى مدرب نابولي مارويسيو ساري تبديلين دفعة واحدة بإخراج هودسون-أودوي وسيسك فابريجاس وإشراك ويليان وداني درينكووتر، وسدّد محرز كرة من بعيد مرّت بجوار القائم الأيسر، قبل أن يستبدله المدرب جوسيب جوارديولا بالمهاجم جابريال جيسوس، ثم حلّ تامي أبراهام في تشكيلة تشيلسي مكان ألفارو موراتا.وفوّت الحارس كاباييرو على أجويرو فرصة إحراز الهدف الثالث عندما تصدّى لتسديدة “على الطاير” من مسافة قريبة في الدقيقة 71، ثم دخل الشاب براهيم دياز مكان فودين، فأهدر فرصتين، واحدة في الدقيقة 79 عندما سدّد بجانب القائم القريب، والثاني في الدقيقة 82 عندما تصدّى كاباييرو لمحاولته، وانطلق روس باركلي بهجمة مرتدّة نادرة لتشيلسي قبيل النهاية، ومرّ الكرة أمام المرمى إلى أبراهام، لكن برافو تدارك الموقف وتصدّى للمحاولة، وعاد كاباييرو لينقذ انفراد لدياز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يبعد مدافع تشيلسي أتنونيو روديجير تسديدة جيسوس بعد خروج الحارس عن مرماه.