فوز مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

فوز مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- خرج مانشستر سيتي فائزا من موقعته الأولى في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على مضيفه وست هام يونايتد 2-0 مساء امس الأحد.وسجل إرلينج هالاند، هدفي اللقاء في الدقيقتين 36 (من ركلة جزاء) و65.واعتمد مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، على طريقة اللعب 4-3-3، حيث وقف ناثان أكي إلى جانب روبن دياز في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين كايل ووكر وجواو كانسيلو، وأدى رودري دور لاعب الارتكاز، فيما تحرك ثنائي صناعة الألعاب إلكاي جوندوجان وكيفن دي بروين، خلف ثلاثي الهجوم المكون من فيل فودين وجاك جريليش وإرلينج هالاند.في الجهة المقابلة، لجأ مدرب وست هام ديفيد مويس، إلى طريقة اللعب 4-2-3-1، حيث تكون الخط الخلفي من فلاديمير كوفال وكيرت زوما وبن جونسون وأرون كريسويل، وتمركز ديلان رايس مع توماس سوتشيك في وسط الملعب، فيما تحرك الثلاثي جارود بووين وبابلو وفورنالز ومانويل لانزيني، خلف المهاجم ميكاييل أنتونيو.وأحدثت ركلة ركنية دربكة أمام مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة، لصتل الكرة إلى لانزيني الذي رفعها عرضية، وتابعها أنتونيو برأسه فوق المرمى في الدقيقة الثالثة.وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 14 ليشن أول هجمة خطورة على مرمى وست هام، عندما وصلت الكرة إلى دي بروين الذي سدد بجانب القائم البعيد.وألغت راية الحكم هدفا لمانشستر سيتي أحرزه صانع ألعابه دي بروين في الدقيقة 27، بداعي تسلل على هالاند عند بناء الهجمة.وأرغمت الإصابة حارس مرمى وست هام لوكاس فابيانسكي على الخروج من الملعب، ليشارك مكانه الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا في الدقيقة 29.وحصل هالاند على ركلة جزاء بعدما تعرضه للإعثار من قبل حارس مرمى وست هام يونايتد البديل، الفرنسي ألفونسو أريولا، ونفذ المهاجم النرويجي الركلة بنجاح، مفتتحا التسجيل في اللقاء بالدقيقة 36.واختتم سيتي فرص الشوط الأول، عن طريق تسديدة من جواو كانسيلو، مرت بعيدا عن القائم القريب في الدقيقة 42.وسنحت فرصة خطيرة لوست هام يونايتد في الدقيقة 54، عندما مرر أنتونيو الكرة إلى بووين، الذي بدوره هيأها إلى رايس، لكن لاعب وسط المنتخب الإنجليزي سدد الكرة نحو المدرجات من داخل منطقة الجزاء.ودخل سعيد بن رحمة وجيانلوكا سكاماكا، إلى تشكيلة وست هام عوضا عن لانزيني وأنتونيو، لكن سيتي انطلق بهجمة مرتدة على دي بروين في الناحية اليسرى والذي حاول هالاند متابعة كرته امام المرمى، بيد أنها وصلت إلى جوندوجان الذي سدد برعونة بجانب القائم البعيد في الدقيقة 62.ورد وست هام بعدها بدقيقة واحدة، عندما مرت عرضية كوفال فوق الجميع لتصل إلى بن رحمة الذي تخلص من أكي وسدد كرة منخفضة سيطر عليها الحارس إيدرسون.وتمكن هالاند من إضافة هدفه الثاني في اللقاء بالدقيقة 65، بعدما تلقى تمريرة بينية نموذجية من دي بروين، لينفرد بالحارس ويضع الكرة بسهولة في الشباك.وتخلص جريليش من كوفال، قبل أن يرسل عرضية تابعها هالاند رأسية فوق المرمى بالدقيقة 70، ثم سدد جريليش كرة بجانب القائم القريب في الدقيقة 77.ودخل جوليان ألفاريز وبرناردو سيلفا مكان هالاند وجوندوجان في تشكيلة سيتي، ولحق بهما رياض محرز وكالفن فيليبس وبالمر، وسدد ألفاريز كرة قوية ارتدت من وجه المدافع زوما في الوقت بدل الضائع.

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