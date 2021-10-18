فوز منتخب السلة العراقي على نظيره التونسي

فوز منتخب السلة العراقي على نظيره التونسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تصدر المنتخب العراقي لكرة السلة لتحدي المهارات الأساسية للنساء تحت سن 16 عاماً، وذلك بعد فوزه على المنتخب التونسي امس الأحد.وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، حسين العميدي، في حديث صحفي، إن “رغم تعثر الفريق أمام منتخب بورتوريكو، إلا أن النقاط وضعت المنتخب في المركز الأول في مجموعته التي تضم منتخبات (بورتوريكو – تونس – إسبانيا – العراق)”.وأضاف العميدي، أن “خطة الاتحاد اعتمدت على مشاركة لاعبات في أعمار 13 إلى 14 عاماً أي أقل بكثير من الخصم المنافس وذلك لبناء جيل جديد لكرة السلة النسوية”، لافتا إلى أن “بهذه النتيجه قد كسب الاتحاد العراقي لكرة السلة منتخباً نسوياً ونتيجة جيدة”.يشار إلى أن نتيجه المباراة الثالثة أمام المنتخب الإسباني ستعلن بعد غد الثلاثاء.

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