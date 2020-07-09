فيتو روسـي – صينـي ضـد مشروع قرار لنقـل مساعدات لسورية عبر تركيا

فيتو روسـي – صينـي ضـد مشروع قرار لنقـل مساعدات لسورية عبر تركيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) أثناء تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار ألماني بلجيكي، بشأن نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر حدودها مع تركيا.وصوت الأعضاء الـ13 الآخرون إلى جانب مشروع القرار خلال الجلسة، فجر أمس الأربعاء. وكان مشروع القرار الذي طرح على مجلس الأمن الدولي ينص على تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سورية، عبر معبري «باب السلام» و»باب الهوى» (بتركيا)، لمدة عام كامل، غير أن الفيتو الروسي- الصيني حال دون تمديدها.من جهتها، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا والصين بـ «استغلال مجلس الأمن الدولي كأداة لتنفيذ أجندتيهما الوطنية الضيقة علي حساب ملايين السوريين الأبرياء».وزعمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في بيان وزعته البعثة الامريكية «روسيا والصين تعتبران مجلس الأمن الدولي مجرد أداة أخرى لدفع أجندتيهما الوطنية الضيقة على حساب ملايين السوريين الأبرياء من النساء والأطفال والرجال». وحذرت «بدون وصول المساعدات الإنسانية سيعاني ملايين السوريين وقد يموت عدد لا يحصى من الضحايا».يشار إلى أنه يوم الجمعة المقبل ينتهي التفويض الحالي الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 كانون ثاني الماضي. ونص القرار المعمول به حاليا على إيصال المساعدات عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن، نزولا عند رغبة روسيا والصين.

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