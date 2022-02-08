فيليب يعلن عن استعداده لقيادة المنتخب العراقي

فيليب يعلن عن استعداده لقيادة المنتخب العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر مدرب فريق الميناء الكروي أمين فيليب، الثلاثاء، أن المدرب السابق للمنتخب الوطني زيليكو بتروفيتش “مدرب مرن وليس قائداً”.وقال فيليب، إن “الدوري العراقي ليس ضعيفاً، وبإمكاننا صناعة ثلاثة منتخبات من اللاعبين المتواجدين في الدوري الممتاز، وبإمكاني قيادة المنتخب لتحقيق الفوز في مباراتي الإمارات وسوريا بكل سهولة بالاعتماد على اللاعبين المحترفين، وكذلك اللاعبين المميزين من الدوري المحلي”، مبيناً أن “التركيز على المحترفين هو الخيار الأنسب حالياً للمنتخب الوطني كون تأسيسهم كان صحيحاً”.وأضاف فيليب في تصريح صحفي، أن “المدرب الذي لا يستطيع المجازفة، عليه الجلوس في البيت”، ماضياً إلى القول “سأحقق لقب الدوري مع الميناء الموسم المقبل”.

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