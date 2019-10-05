في آخر إحصائية ..(100) شهيد و(4000) جريح من شباب الانتفاضة في العراق

في آخر إحصائية ..(100) شهيد و(4000) جريح من شباب الانتفاضة في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتواصلة منذ الثلاثاء الماضي في بغداد ومناطق عراقية أخرى إلى ما لا يقل عن 100 قتيل معظمهم من المتظاهرين وحوالى أربعة آلاف جريح، حسب آخر حصيلة أعلنتها مفوضية حقوق الإنسان العراقية اليوم السبت. وقالت مصادر طبية إن معظم المتظاهرين قتلوا بالرصاص، مشيرة إلى أن ستة من رجال الشرطة قتلوا في هذه التظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد ومناطق عدة في جنوب البلاد.

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