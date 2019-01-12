في الأسبوع الحالي ..ظريف في بغداد للأطلاع على نتائج زيارة بومبيو

في الأسبوع الحالي ..ظريف في بغداد للأطلاع على نتائج زيارة بومبيو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يزور وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، العراق خلال الأسبوع الجاري.وقال الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة الايرانية ـ العراقية حميد حسيني، بحسب وكالة “أرنا” الإيرانية، إن “وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يزور العراق في الاسبوع الجاري”.وأضاف حسيني، أن الزيارة تأتي لزيادة الصادرات الايرانية للعراق لتصل الى 24 مليار دولار سنويا وكذلك الاطلاع على زيارة بومبيو الاخيرة الى بغداد.

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