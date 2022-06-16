في العراق، لا تيار ولا إطار

أدرك الصدر أن إيران الجريحة في دمشق وطهران، والعاجزة عن أخذ ثأرها من أميركا وإسرائيل وأعدائها العرب الكثيرين لن تتأخر عن البطش بمن يساعدهم ، نعم، لقد فهم مقتدى أخيرا أن إيران في حاجة إلى انتصار، أيّ انتصار، لإثبات صعوبة طردها من مستعمراتها العربية، وإعادتها إلى داخل حدودها من جديد، خصوصا بعد هذه السلسلة الطويلة من الإهانات التي تتعرض لها في سوريا والعراق، وفي إيران نفسها، بفعل فاعل مجهول أحيانا، ومعروف في أغلب الأحيان.

إيران في حاجة إلى انتصار، أيّ انتصار، لإثبات صعوبة طردها من مستعمراتها العربية، وإعادتها إلى داخل حدودها من جديد، خصوصا بعد هذه السلسلة الطويلة من الإهانات التي تتعرض لها في سوريا والعراق، وفي إيران نفسها وها هو العراق قد عاد إلى أحضان أصحابه الأولين، وعادت إيران هي الحاكمة الآمرة، وعاد العراقيون إلى جمهورية السلاح المنفلت والميليشيات التي أطلق عليها مقتدى اسم “الميليشيات الوقحة”، وكأن أحداً من الناخبين العراقيين لم ينتخب، وكأن الملايين لم تنتفض، وكأن مئات الشهداء لم يسقطوا بكواتم الطرف الثالث المجهول.ولم ينتظر الإطاريون طويلا فاجتمعوا في قصر نوري المالكي ليحتفلوا بهذا النصر المؤزر، وليعلنوا “أن المرحلة المقبلة مهمة، وتستدعي الإسراع في بدء الخطوات العملية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين، وتؤمّن الحياة الكريمة، وتحفظ الأمن والاستقرار للجميع”.