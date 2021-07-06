في النجف إطفاء تام عدا منطقة المراجع ” العظام”

في النجف إطفاء تام عدا منطقة المراجع ” العظام”
آخر تحديث:

النجف/ شبكة أخبار العراق- قدم محافظ النجف لؤي الياسري، الثلاثاء، مقترحاً لحل أزمة الكهرباء في المحافظة، فيما أشار الى أن حاجة النجف للطاقة الكهربائية تزداد 60 ميغاواط سنوياً.وقال الياسري، بحسب الإعلام الرسمي، إن “المحافظة تتعرض لظلم بشأن حصتها من الطاقة الكهربائية”، مشيراً إلى أن “حصتها الحالية تبلغ 750 ميغاواط بواقع قطع 16ساعة وتجهيز 8 ساعات وهذا لا يتلاءم مع نسبة المحافظة السكانية ولا طاقتها الانتاجية”.وطالب الياسري وزارة الكهرباء بـ”تحقيق العدالة في توزيع حصص الكهرباء للمحافظات”، مشيراً الى أن “حاجة النجف الحقيقية من الطاقة الكهربائية تبلغ 1600 ميغاواط”.واقترح محافظ النجف “تطبيق نظام الشراكة في بعض الأحياء كما معمول به في العاصمة بغداد من أجل ترشيد الطاقة”، موضحاً أن “محافظة النجف من المحافظات التي تشهد تزايداً سكانياً، حيث تزيد حاجتها للطاقة الكهربائية 60 ميغاواط على حصتها المقررة سنوياً”.وأكد مسؤول محلي ان النجف تعرضت لمدة 3 أيام  إلى قطع كهربائي عام عدا المنطقة السكنية للمرجعية ” الرشيدة”!.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *