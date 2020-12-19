في شهر آذار المقبل..المنتخب العراقي أمام هونغ كونغ

في شهر آذار المقبل..المنتخب العراقي أمام هونغ كونغ
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس الهيئة التطبيعية، شامل كامل، السبت، عن الاتفاق على استضافة العاصمة القطرية الدوحة، لقاء منتخبنا الوطني ضد نظيره هونغ كونغ ضمن التصفيات المزدوجة لكأسي آسيا ومونديال قطر 2022.وقال كامل، في حديث لوكالات محلية، انه “تم ابلاغ الجانب القطري رسميا بذلك بناء على رغبة اتحاد هونغ كونغ الذي اعتذر عن استضافة اللقاء بسبب انتشار فيروس كورونا”.واضاف، أن “هونغ كونغ خيرت العراق باختيار اما سنغافورة او قطر لاستضافة اللقاء، فوقع الاختيار على قطر لاسباب تخدم مهمة منتخبنا الوطني” .وبين كامل، ان “الجانب القطري رحب باختيار ارضه ليكون مسرحاً للقاء الفريقين ووعد بتهيئة كل سبل نجاح اللقاء المرتقب والمقرر في الثلاثين من آذار المقبل” .يذكر أن منتخبنا الوطني بكرة القدم يتصدر  المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2021, ومونديال قطر 2022، برصيد 11 نقطة، يليه البحرين وله 9 نقاط ثم إيران برصيد 6 نقاط، ويأتي في المركز الرابع منتخب هونغ كونغ بـ 5 نقاط ثم كمبوديا بالمركز الاخير بنقطة واحدة. 

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