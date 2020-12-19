في شهر آذار المقبل..المنتخب العراقي أمام هونغ كونغ

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بالوثيقة..لجنة مراقبة البرنامج الحكومة النيابية:17% نسبة إنجاز حكومة الكاظمي
تحالف الفتح:الوفد الكردي لايتمتع بالمصداقية في حل الخلاف النفطي والمالي مع بغداد
نائب: 150 مليون دولار ستذهب إلى الفاسدين في وزارة الكهرباء ويطالب بالتحقيق
الحلبوسي:”استشهاد”سليماني خسارة “وطنية”!!!
العامري يدعو إلى تنفيذ ميناء الفاو بطريقة الاستثمار
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بالوثيقة..لجنة مراقبة البرنامج الحكومة النيابية:17% نسبة إنجاز حكومة الكاظمي
تحالف الفتح:الوفد الكردي لايتمتع بالمصداقية في حل الخلاف النفطي والمالي مع بغداد
نائب: 150 مليون دولار ستذهب إلى الفاسدين في وزارة الكهرباء ويطالب بالتحقيق
العامري يدعو إلى تنفيذ ميناء الفاو بطريقة الاستثمار
برلمان كردستان:المباحثات بين بغداد وأربيل بشأن الخلاف المالي مازالت مستمرة
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
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عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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