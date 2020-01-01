في ظل حكومة الميليشيات..الولائي:سنحاصر السفارات السعودية والإماراتية والبحرينية!!

في ظل حكومة الميليشيات..الولائي:سنحاصر السفارات السعودية والإماراتية والبحرينية!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو الاء الولائي، الاربعاء، أن “االحشد” سيحاصر معسكرات ومقرات القوات الامريكية الممتدة على الأرض العراقية.وقال الولائي في حديث صحفي: “حين يحاصر الحشد الشعبي، بل مجاهدوا المقاومة سفارة الشر في بغداد هذا اليوم فهو قريباً سيحاصر معسكرات القتل الامريكية الممتدة على الأرض العراقية، بل سيحاصر سفارات الذيول، من دول الانبطاح كالسعودية والامارات والبحرين وغيرها”.وأضاف، أن “الخط الممتد من حصار السفارة الامريكية في طهران عام 1979 الى حصار سفارتها في بغداد اليوم عام 2019، يختصر التاريخ كله”.

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