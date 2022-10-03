في عيده الوطني ..الولايات المتحدة تجدد دعمها للعراق

في عيده الوطني ..الولايات المتحدة تجدد دعمها للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين،  دعمها لعراق “مستقر وآمن”، وذلك بمناسبة اليوم الوطني العراقي. وقالت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان مقتضب، إنها تتقدم بالتهنئة للشعب العراقي بمناسبة اليوم الوطني العراقي، مؤكدة أن  الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب العراقي في دعم عراقٍ مستقر وآمن ومزدهر.  ويصادف اليوم الاثنين 3 تشرين الأول 2022، عيد استقلال جمهورية العراق، وقد أعلنت السلطات عطلة رسمية في عموم البلاد بالمناسبة. 

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