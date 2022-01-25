قاآني في بغداد لتشكيل الحكومة المقبلة

قاآني في بغداد لتشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، الثلاثاء،قيادات سياسية في العاصمة العراقية بغداد.وقال مصدر مطلع :ان”قاآني عقد لقاءات مع قيادات سياسية عراقية في بغداد، لبحث ملف تشكيل الحكومة”.ووصل قاآني قبل ساعات الى بغداد في زيارة غير معلنة.

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