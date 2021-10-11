قاآني في بغداد لتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة ورئاستي الجمهورية والبرلمان

قاآني في بغداد لتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة ورئاستي الجمهورية والبرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة غير معلنة.وقال مصدر حكومي ، إن قاآني عقد فور وصوله اجتماعات مع مسؤولين عراقيين وعدد من الأطراف السياسية  الشيعية لغرض تنسيق المواقف بشأن التحالفات السياسية لمرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة وتشكيل الحكومة وباقي الرئاسات.واكد المصدر ،ان ٌقاآني اجتمع مع مقتدى الصدر والعامري والحكيم والمالكي وفالح الفياض وقيس الخزعلي اليوم لتشكيل الحكومة وان رئيس الحكومة المقبل ” حشدوي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *